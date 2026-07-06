Nexans et Hydro concluent un accord d'approvisionnement en aluminium bas carbone

Nexans SA NEXS.PA :
* NEXANS ET HYDRO CONCLUENT UN ACCORD D'APPROVISIONNEMENT À LONG TERME EN ALUMINIUM BAS CARBONE
* ACCORD DE CINQ ANS PORTANT SUR ENVIRON 85 000 TONNES DE FIL MACHINE EN ALUMINIUM BAS CARBONE
* CET ACCORD SOUTIENT LA MODERNISATION ET LA DÉCARBONISATION DU RÉSEAU GRÂCE À DE L'ALUMINIUM BAS CARBONE PRODUIT À PARTIR D'ÉNERGIES 100 % RENOUVELABLES EN NORVÈGE
* ACCORD VALABLE JUSQU'EN 2030
Texte original nGNE4fBvhM Pour plus de détails, cliquez sur NEXS.PA
(Rédaction de Gdansk)
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