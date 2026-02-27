information fournie par Reuters • 27/02/2026 à 18:04

Nexans-Démission d'Oscar Hasbún Martínez de son mandat d’administrateur

Nexans SA NEXS.PA :

* LA DÉMISSION DE M. OSCAR HASBÚN MARTÍNEZ DE SON MANDAT D'ADMINISTRATEUR, AVEC EFFET AU 20 MAI 2026

* LA FIN DE SES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DU COMITÉ STRATÉGIQUE ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

