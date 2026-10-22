Nexans dans le rouge malgré une bonne publication

Au lendemain d'un rebond de 2,87%, Nexans reprend sa baisse et pourrait concéder une septième baisse au cours des huit dernières séances (-4,59%, à 116,40 euros). Le groupe a pourtant dévoilé des revenus en hausse au troisième trimestre.

Sur la période de juillet à septembre, le spécialiste des câbles et services associés a vu sa croissance organique progresser de 9%, à 1,698 milliard d'euros. Sur les neuf premiers mois de l'année, elle s'élève à 3,9%, à 4,946 milliards d'euros.

En parallèle, Nexans a annoncé que l'intégration de la société américaine Republic Wire se déroulait conformément à la feuille de route et produit les résultats attendus.

Le groupe a confirmé ses perspectives annuelles et vise toujours un Ebitda ajusté compris entre 770 et 840 millions d'euros, un flux de trésorerie disponible entre 235 et 325 millions d'euros.

Pour Jefferies, la publication de Nexans a été globalement solide au troisième trimestre, portée par la division Grids (réseaux électriques) dont les performances ont dépassé les attentes de 9%. Les analystes soulignent que la dynamique est favorable dans les services aux collectivités, les centres de données, les grands projets et les accessoires. Ils notent également que la division Transmission a affiché des résultats conformes aux attentes, avec la confirmation d'une amélioration des marges malgré le recul de l'activité.

La recommandation de la banque d'investissement américaine est à l'achat sur le titre Nexans, avec une cible de cours de 158 euros, soit un potentiel de hausse de 30%.