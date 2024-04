Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nexans: contrat avec Equinor pour les situations d'urgence information fournie par Cercle Finance • 22/04/2024 à 09:34









(CercleFinance.com) - Nexans indique avoir signé avec Equinor un contrat de préparation et de réponse aux situations d'urgence, accord de quatre ans portant sur les interventions clés en main de réparation de divers systèmes de câbles d'une longueur totale de près de 3000 km.



Le fabricant français de câbles assurera le fonctionnement normal des actifs du géant pétro-gazier norvégien. Le champ d'application géographique de l'accord s'étend à l'Europe du Nord, mais pourra évoluer à l'avenir en fonction des besoins du client.



En cas de panne sur une section de câble, il mobilisera toute son expertise dans l'installation et la maintenance de systèmes de câbles sous-marins, et coordonnera ses équipes spécialisées pour évaluer l'incident et procéder à toute réparation éventuelle.





