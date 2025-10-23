Nexans confirme ses perspectives après son changement de dirigeant

Le groupe de câbles français Nexans a confirmé jeudi ses perspectives financières pour l'année 2025, quelques jours après son changement surprise de directeur général et à l'issue d'un troisième trimestre présentant "des signes de reprises", a-t-il annoncé dans un communiqué.

( AFP / DENIS CHARLET )

Nexans, 2e mondial de son secteur derrière l'italien Prysmian, a réalisé 1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires au troisième trimestre, en baisse de 6,8% par rapport à la même période de l'année précédente.

Entre-temps, Nexans a notamment cédé sa division de câbles industriels Lynxeo pour 525 millions d'euros. Hors effets de périmètre et de change, son activité ressort en croissance de 7,7% sur la période.

Sur l'ensemble des neuf premiers mois de l'année, son chiffre d'affaires atteint 5,3 milliards d'euros, en croissance organique de 5,8%.

Le groupe avait surpris mi-octobre en annonçant le départ de son directeur général Christopher Guérin, en poste depuis 2018, et son remplacement par Julien Hueber, venu de l'interne, pour "créer une nouvelle dynamique". La nouvelle avait été accueillie par un plongeon de l'action en Bourse même si l'entreprise avait indiqué qu'il n'y avait "aucun changement de stratégie".

"La machine tourne très bien et on est très confiant sur la fin de l'année", avait assuré Christopher Guérin, qui reste à la disposition de son successeur jusqu'à fin octobre.

A l'été, Nexans, qui compte 28.500 collaborateurs dans 41 pays, avait relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

Le groupe a confirmé ces perspectives jeudi, visant notamment un Ebitda ajusté (excédent brut d'exploitation, un indicateur de rentabilité) entre 810 et 860 millions d'euros.

"Les neuf premiers mois de 2025 confirment la croissance solide et disciplinée de nos activités d'électrification", a commenté jeudi le nouveau directeur général Julien Hueber, déclarant avoir "observé des signes de reprise" sur certains segments d'activités.

Nexans s'est depuis quelques années recentré sur le transport d'électricité et l'électrification (raccordement des champs éoliens offshore aux réseaux électriques, rénovation et développement des réseaux de transport d'électricité dans de nombreux pays...).

Le groupe a aussi annoncé jeudi la signature d'un accord en vue de l'acquisition de la totalité d'Electro Cables au Canada. Cette entreprise, qui réalise un chiffre d'affaires annuel de 125 millions d'euros, emploie 200 personnes et est spécialisée dans les câbles basse tension.