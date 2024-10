Nexans confirme ses perspectives 2024, et dévoilera sa stratégie le 13 novembre

( AFP / DENIS CHARLET )

Le fabricant français de câbles industriels Nexans a confirmé mercredi ses perspectives financières pour 2024, qu'il avait rehaussées en juillet, et a indiqué qu'il annoncerait sa stratégie pour "les prochaines années" lors de sa journée investisseurs le 13 novembre.

Nexans a réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 5% au troisième trimestre à 1,68 milliard d'euros sur une base standard, c'est-à-dire en neutralisant l'effet des variations des cours des métaux, et en baisse de 0,5% à taux de change et périmètre constants, indique le groupe dans un communiqué diffusé mercredi.

Depuis le 1er janvier 2020, ces références sont fixées à 5.000 euros la tonne pour le cuivre et à 1.200 euros par tonne pour l'aluminium.

A cours des métaux courants, le chiffre d'affaires trimestriel de Nexans a progressé de 9,4% à 2,07 milliards d'euros.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires a progressé de 6% à prix des métaux standard, à 5,22 milliards d'euros, et de 6,6% à prix des métaux courants, à 6,29 milliards d'euros.

Le groupe, qui a fait l'objet de plusieurs rumeurs de marché sur une possible vente de ses activités câbles industriels voire de cession totale du groupe à un fonds américain, clarifiera le 13 novembre "les initiatives qui façonneront (sa) trajectoire au cours des prochaines années" indique un communiqué.

Pour l'exercice 2024, Nexans prévoit que son bénéfice d'exploitation avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda ajusté) soit compris entre 750 et 800 millions d'euros contre une fourchette de 670 à 730 millions d'euros précédemment annoncée, et un flux de trésorerie disponible normalisé compris entre 275 et 375 millions d'euros contre 200 à 300 millions d'euros prévus jusqu'ici.

Nexans qui fabrique et pose des câbles partout dans le monde, s'est depuis quelques années recentré sur le transport d'électricité, porté par l'électrification du monde en cours, et abandonnant progressivement les câbles numériques et de données, tout en réduisant sa base de clients pour se concentrer sur les plus stratégiques.

Le groupe a notamment annoncé le 22 octobre un accord d'investissement stratégique en France afin d'augmenter ses capacités de production et de recyclage du cuivre en Europe, avec un investissement de plus de 90 millions d'euros dans son usine de Lens "qui verra sa capacité de production de fil machine accrue de plus de 50% et sera à même de recycler jusqu'à 80.000 tonnes de cuivre par an".