Nexans cède son activité allemande de métallurgie à Mutares

PARIS, 30 juin (Reuters) - Nexans NEXS.PA a annoncé mardi dans un communiqué: * CÉDER SON ACTIVITÉ ALLEMANDE DE MÉTALLURGIE À L'ALLEMAND MUTARES * CETTE FILIALE, NEXANS NMD, EST SPÉCIALISÉE DANS LA PRODUCTION DE FIL MACHINE CUIVRE SANS OXYGÈNE ET TRÉFILÉS * NEXANS NMD EMPLOIE 250 PERSONNES ET POSSÈDE DEUX SITES DE FABRICATION EN ALLEMAGNE * LA TRANSACTION DEVRAIT ÊTRE CONCLUE AU TROISIÈME TRIMESTRE 2020 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur NEXS.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées NEXANS Euronext Paris +0.58% MUTARES XETRA 0.00%