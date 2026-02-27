Nexans annonce la démission d'Oscar Hasbún Martínez
27/02/2026
En outre, ce départ implique également la fin de ses fonctions de président du comité stratégique et de développement durable. Cette démission s'inscrit dans le contexte de la réduction de la participation d'Invexans Limited dans le capital de Nexans.
Valeurs associées
|122,3000 EUR
|Euronext Paris
|+0,74%
