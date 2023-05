Nexans, acteur stratégique de l’électrification de l’économie

Sycomore AM

Entreprise de produits et services de câbles servant à l'électrification de notre économie, Nexans est aussi un grand consommateur de cuivre. Les activités de l'entreprise sont donc au cœur des enjeux liés à la transition énergétique, à la préservation des ressources et de la biodiversité.

Nexans, c'est 6,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 28 000 collaborateurs dans 42 pays du monde et 75 usines. Christopher Guérin en est le Directeur Général depuis 2018, après avoir évolué au sein du groupe pendant près de 20 ans. Il a porté la transformation de l'entreprise, à la fois dans l'évolution du portefeuille d'activités, qui s'est progressivement tourné vers plus de durabilité, mais aussi dans la gestion opérationnelle et humaine de l'entreprise. La performance boursière de la société a depuis largement validé la pertinence de cette transformation.

Alors que la société était en très grande difficulté en 2010, avec un cours de Bourse oscillant entre 20 et 22€ et un risque d'OPA hostile, Nexans a depuis largement redressé la barre. 2022 est d'ailleurs une année record pour le groupe, à la fois en termes de génération d'EBITDA, de free cashflow normalisés et de retour sur capitaux employés. Nexans bénéficie d'une liquidité améliorée suite au placement récent de son actionnaire chilien Invexans et d'un bilan solide.

Convaincus que la création de valeur n'est durable que si l'économique, l'humain et l'environnement sont liés, les experts de Sycomore AM pensent que Nexans fait partie des entreprises dont le modèle d'intégration ESG est créateur de valeur.

Face à l'urgence de l'électrification de l'économie, Nexans se recentre sur son cœur de métier

Le groupe Nexans est né en 1879, lorsqu'émergeaient les premières technologies dans le domaine de l'électricité et que des entreprises comme Edison ou Westinghouse ont eu besoin de câbles pour conduire l'électricité. Nexans a ainsi été un acteur de la première grande révolution électrique, entre 1890 et 1910 : 20 ans de méga investissements dans les infrastructures électriques, qui ont vu les premiers réseaux électriques se dresser et, avec eux, l'électricité arriver aux premiers étages des immeubles.

La troisième révolution électrique est en marche

La troisième révolution électrique s'est amorcée en 2020 et avec elle, un hyper cycle de 20 nouvelles années d'investissements dans le domaine de l'électrification, liés au basculement des énergies fossiles vers les énergies renouvelables, au renouvellement de l'entièreté des réseaux électriques européens, américains et sud-américains, ainsi qu'à l'électrification de notre quotidien pour accélérer la décarbonation. La période actuelle est donc marquée par un momentum majeur sur le thème de l'électrification, à la fois sur la génération d'électricité, sa transmission, sa distribution et ses usages.

A titre d'illustration, sur la partie « génération d'électricité », les trois grands acteurs des câbles haute tension devraient annoncer d'ici fin juin 2023 des carnets de commandes saturés jusqu'en 2026. En effet, dans les villes, la peur est au « black-out » tant les réseaux électriques sont obsolètes et doivent entièrement être renouvelés. Pour l'anecdote, c'est la raison pour laquelle les stations de charge ne poussent pas comme des champignons malgré le développement majeur des véhicules électriques. Par ailleurs, la crise du gaz accentue naturellement la tension sur les réseaux : beaucoup d'industries, les raffineries notamment, basculent sur le réseau électrique pour ne plus dépendre du gaz.

Nexans privilégie une croissance verte sur l'électricité

Pure player de l'électrification pendant les 80 premières années de son histoire, Nexans avait entamé une diversification dans les années 1990, dans le domaine des télécoms, de l'automobile et des industries. Le groupe vient d'annoncer la vente de ses activités Télécom et Industrie Solutions, et cherche à vendre ses activités automobiles, afin de se recentrer sur son cœur de métier. Ces trois business représentent 1,2 milliard de chiffre d'affaires et 10% d'EBITDA en moyenne. Sur l'électrification, Nexans cherche à atteindre un EBITDA entre 11 et 13%.

Nexans est par ailleurs en train de cesser ses activités liées aux plateformes pétrolières pour privilégier une croissance verte, et rebascule progressivement ces capacités sur les fermes éoliennes en mer, segment sur lequel le groupe connaît une très forte demande. Ce sont en effet 200 gigawatts de puissance qui sont actuellement en train d'être déployées dans le monde en fermes éoliennes en mer, à horizon 2030. La valeur de câble par gigawatt est d'environ 300 millions de dollars, et croit tous les ans car la distance moyenne des fermes éoliennes en mer, aujourd'hui à20 kms, pourraient s'étendre à 60 voire 120 km des côtes, dans des zones où elles posent moins de problème de biodiversité, d'interférences avec les pêcheurs, et peuvent profiter de vents beaucoup plus forts.

Consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous et cliquez ici pour en savoir plus sur Nexans :

__PRESENT __PRESENT