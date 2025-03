Nexans: accord-cadre majeur avec RTE information fournie par Cercle Finance • 25/03/2025 à 09:30









(CercleFinance.com) - Nexans indique avoir conclu un accord-cadre majeur avec RTE pour la conception, la fabrication et la fourniture des câbles CCHT, destinés à raccorder les parcs éoliens offshore de Centre Manche 1 & 2 et d'Oléron au réseau de transport d'électricité français.



Etape dans la contribution de Nexans à l'objectif de la France de 45 GW de capacité éolienne offshore d'ici 2050, cet accord-cadre porte sur la fourniture de 450 km de câbles sous-marins haute tension et de 280 km de câbles terrestres haute tension.



Estimée à plus d'un milliard d'euros, la valeur finale de l'accord-cadre dépendra des quantités exactes à livrer, encore à définir, ainsi que des sous-traitants sélectionnés lors de la prochaine phase du projet pour la signature des différents contrats EPCI.





Valeurs associées NEXANS 98,7000 EUR Euronext Paris +2,12%