Nexans: a finalisé la cession de Lynxeo à Latour Capital information fournie par Cercle Finance • 30/06/2025 à 18:08









(CercleFinance.com) - Nexans annonce avoir finaliser la cession de Lynxeo, sa division de câbles industriels, à Latour Capital, un fond de capital-investissement basé en France.



L'opération est réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise de 525 millions d'euros.



'Cette transaction constitue une étape majeure dans la stratégie de Nexans visant à se recentrer sur son coeur de métier, l'électrification, et à devenir un pure player du secteur' indique le groupe.



Christopher Guérin, Directeur général de Nexans, a déclaré: “Sous l'expertise de Latour Capital, l'avenir de Lynxeo s'annonce prometteur. Leur vaste expérience et leur vision stratégique seront sans aucun doute un catalyseur de croissance et d'innovation pour Lynxeo.”





Valeurs associées NEXANS 110,9000 EUR Euronext Paris +1,19%