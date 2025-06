Nexans: a finalisé l'acquisition de Cables RCT information fournie par Cercle Finance • 03/06/2025 à 07:36









(CercleFinance.com) - Nexans a finalisé l'acquisition de 100 % du capital social de Cables RCT. Cette société propose une large gamme de câbles en cuivre basse tension, avec une expertise reconnue dans les solutions flexibles de sécurité incendie pour les bâtiments.



L'entreprise est présente dans 30 pays, avec une forte implantation Ibérique.



Cables RCT a réalisé un chiffre d'affaires de 133 millions d'euros en 2024 et emploie 175 personnes.



L'entreprise dispose d'une unité de production de câbles de pointe située à Saragosse, ainsi que des centres logistiques à Barcelone, Madrid, Séville et Valence.



'Nexans anticipe une création de valeur significative pour ses actionnaires, grâce à un solide potentiel de synergies, en tirant pleinement parti de l'outil industriel récemment modernisé de Cables RCT, tout en déployant le programme dédié à Nexans : SHIFT' indique le groupe.



Christophe Guérin, Directeur Général de Nexans, a déclaré : ' L'acquisition de Cables RCT renforcera la présence de Nexans dans des zones géographiques clés et accélérera notre dynamique sur certains marchés cibles, en parfaite cohérence avec la stratégie du Groupe.'





