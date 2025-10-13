Nexans a décidé de nommer Julien Hueber au poste de Directeur Général
information fournie par Zonebourse 13/10/2025 à 08:17
Julien Hueber est le Directeur Général exécutif de PWR Grid & Connect Europe, une activité pesant 2.6 milliards d'euros et comptant 23 sites industriels.
Membre du Comité Exécutif depuis 2018, Julien Hueber a rejoint Nexans en 2002.
Il possède une solide expérience dans les domaines de la chaîne d'approvisionnement et des achats, une connaissance approfondie de la région Asie-Pacifique et notamment de la Chine et de la Corée du Sud où il a passé plusieurs années à diriger la région Asie-Pacifique.
Il a ensuite pris la responsabilité de l'activité ' câbles industriels - Industry Solutions & Projects ' au niveau mondial.
Valeurs associées
|118,800 EUR
|Euronext Paris
|+3,57%
