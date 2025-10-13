 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
46 847,32
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nexans a décidé de nommer Julien Hueber au poste de Directeur Général
information fournie par Zonebourse 13/10/2025 à 08:17

Nexans annonce que le Conseil d'administration a décidé de nommer Julien Hueber au poste de Directeur Général et de se séparer de Christopher Guérin. Ces décisions sont à effet immédiat.

Julien Hueber est le Directeur Général exécutif de PWR Grid & Connect Europe, une activité pesant 2.6 milliards d'euros et comptant 23 sites industriels.

Membre du Comité Exécutif depuis 2018, Julien Hueber a rejoint Nexans en 2002.

Il possède une solide expérience dans les domaines de la chaîne d'approvisionnement et des achats, une connaissance approfondie de la région Asie-Pacifique et notamment de la Chine et de la Corée du Sud où il a passé plusieurs années à diriger la région Asie-Pacifique.

Il a ensuite pris la responsabilité de l'activité ' câbles industriels - Industry Solutions & Projects ' au niveau mondial.

Valeurs associées

NEXANS
118,800 EUR Euronext Paris +3,57%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank