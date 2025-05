Nexans : à 101,5E, retrace son zénith du 19 mars information fournie par Cercle Finance • 08/05/2025 à 11:11









(CercleFinance.com) - Le rebond amorcé sur 80E se poursuit et parvenu à 101,5E, Nexans retrace son zénith du 19 mars.

Le prochain objectif ne serait autre que le sommet des 107E du 20 février, le suivant serait 111,5E (du 6/12/2024).





Valeurs associées NEXANS 100,600 EUR Euronext Paris +3,98%