Newton s’adjoint un responsable mondial de la distribution

Newton Investment Management Limited, une filiale de BNY Mellon Investment Management, vient de recruter Tjeerd (TJ) Voskamp au poste nouvellement créé de responsable mondial de la distribution.

Sous la direction d’Euan Munro, directeur général de Newton, TJ Voskamp rejoint le comité de direction de la société, qui gère 106,9 milliards de dollars d’actifs. Il sera chargé de piloter la stratégie de distribution auprès des investisseurs institutionnels, ainsi que de travailler en étroite collaboration avec BNY Mellon Investment Management pour tirer parti de leurs canaux de distribution.

Avant de rejoindre Newton, TJ Voskamp était responsable de la distribution pour le Royaume-Uni, l’Europe et l’Asie chez JO Hambro Capital Management où il était chargé d’identifier les opportunités de croissance internationale et de superviser l’expansion de la distribution européenne de l’entreprise. Précédemment, il a dirigé les équipes de vente mondiales en charge des clients institutionnels et intermédiaires chez Aviva Investors, Schroders et Columbia Threadneedle.

Laurence Marchal