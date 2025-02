NewsCorp dépasse les attentes au deuxième trimestre

(AOF) - NewsCorp a fait état de résultats pour le deuxième trimestre supérieurs aux attentes. Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 33 cents, dépassant les estimations de 31 cents. Le chiffre d'affaires a progressé de 5% à 2,24 milliards de dollars, ressortant supérieur au consensus fixé à 2,17 milliards de dollars. Le conglomérat des médias a été soutenu par la croissance de l'immobilier numérique qui a enregistré un bond de 13%.

Dow Jones, qui représente la plus grande part des revenus et abrite des publications telles que le Wall Street Journal, Barron's et Market Watch, a vu son activité augmenter de 3 % pour atteindre 600 millions de dollars au cours du trimestre clos le 31 décembre.

Le chiffre d'affaires de l'unité d'édition de livres, qui comprend HarperCollins, a augmenté de 8 % grâce à la hausse des ventes de livres physiques et numériques.

