News Corp signe des performances trimestrielles solides

(AOF) - News Corp, qui progresse de 4% en pré-Bourse, a fait état d'un bénéfice ajusté supérieur aux attentes, au titre du troisième trimestre. Son bénéfice ajusté ressort à 9 cents par action, contre un consensus de 5 cents par action et un niveau de 16 cents un an avant. Le géant des médias, qui possède entre autres le Wall Street Journal, le New York Post ou encore Dow Jones, a présenté un chiffre d'affaires de 2,45 milliards de dollars, en retrait de 1,8%, contre une estimation moyenne des analystes de 2,37 milliards de dollars.

L'Ebitda a été de 320 millions, contre 358 millions un an plus tôt.

Le bénéfice net trimestriel s'élève à 59 millions de dollars contre 104 millions.

Alors que la plupart des entreprises de médias sont confrontées à un marché publicitaire difficile, le chiffre d'affaires de News Corp a bénéficié de l'acquisition, en 2021, de l'agence américaine de tarification du pétrole Oil Price Information Service, afin de renforcer son offre de données et d'analyses.

"Dans une période où la publicité a été clairement insipide dans certaines parties du monde, nos revenus non publicitaires ont été particulièrement robustes, notamment grâce à une augmentation de 38 % des revenus de l'activité d'information professionnelle de Dow Jones", a déclaré le directeur général Robert Thomson dans un communiqué.

La société de médias prévoit d'atteindre au moins 160 millions de dollars d'économies annualisées grâce aux réductions d'effectifs annoncées de l'ordre de 5% (soit environ 1250 employés), un objectif en augmentation par rapport à son estimation antérieure.

