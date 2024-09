Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client News Corp: offre à nouveau relevée sur Rightmove information fournie par Cercle Finance • 27/09/2024 à 14:25









(CercleFinance.com) - REA Group, filiale australienne de News Corp, annonce relever une troisième fois son offre de rachat en numéraire et en actions sur Rightmove, pour une valeur implicite de 781 pence par action, valorisant le groupe britannique à environ 6,2 milliards de livres.



Après l'offre initiale à 705 pence par action du 5 septembre, elle l'avait relevée une première fois à 749 pence le 16 septembre, puis une deuxième à 770 pence le 23 septembre, des propositions constamment rejetées par le conseil d'administration de Rightmove.





Valeurs associées NEWS RG-A 26,38 USD NASDAQ 0,00%