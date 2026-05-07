News Corp dépasse les prévisions de chiffre d'affaires grâce au Dow Jones et à la bonne santé du secteur immobilier

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News Corp NWSA.O a dépassé jeudi les prévisions de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du troisième trimestre, grâce à la forte croissance de ses divisions Dow Jones et de services immobiliers.

* La société, qui détient plusieurs marques médiatiques, dont le Wall Street Journal et HarperCollins, a réorienté ses activités alors que les consommateurs se tournent vers les plateformes numériques pour lire et consommer d'autres contenus.

* Le chiffre d'affaires total du troisième trimestre s'est établi à 2,19 milliards de dollars, dépassant les estimations de 2,11 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le chiffre d'affaires trimestriel de la division Dow Jones, qui comprend Barron's, le Wall Street Journal et MarketWatch, a augmenté de 8 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 619 millions de dollars.

* Son segment d'édition de livres, qui comprend HarperCollins, a vu son chiffre d'affaires du troisième trimestre augmenter de 8 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 555 millions de dollars.

* Le chiffre d'affaires des services immobiliers numériques a progressé de 17 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 473 millions de dollars au cours du trimestre.