News Corp: BPA en forte baisse au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 11/08/2023 à 13:45

(CercleFinance.com) - News Corp, la maison-mère entre autres de Dow Jones, HarperCollins et Foxtel, a publié jeudi soir un BPA ajusté de 14 cents au titre de son dernier trimestre 2022-23, à comparer à 37 cents sur la même période de l'exercice précédent.



L'EBITDA des segments s'est accru de 8% à 341 millions de dollars, grâce principalement à des économies de coûts en lien notamment avec des réductions d'effectifs, ainsi qu'à une base de comparaison favorable liée à une charge de règlement de litige un an auparavant.



A 2,43 milliards de dollars, les revenus ont diminué de 7% en données ajustées (hors effets calendaires, de périmètre et de changes), pénalisés par de moindres contributions des segments édition de livres et services immobiliers numériques.



Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, News Corp a ainsi engrangé un BPA ajusté de 0,49 dollar, contre 1,20 dollar en 2021-22, et un EBITDA des segments en baisse de 15% à 1,42 milliard de dollars pour des revenus en repli ajusté de 2% à 9,88 milliards.