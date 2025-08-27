Newmont prévoit de supprimer des emplois dans le cadre d'une campagne de réduction des coûts, selon Bloomberg News

La compagnie minière Newmont NEM.N prévoit de supprimer des emplois dans le cadre d'une vaste campagne de réduction des coûts, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec le sujet.

La société minière n'a pas précisé le nombre d'emplois qu'elle entend supprimer, mais elle s'est fixé pour objectif de réduire ses coûts de 300 dollars par once, ce qui pourrait entraîner des milliers de licenciements, selon le rapport.

Newmont souhaite "se rapprocher de ses concurrents aux coûts les plus bas", selon le rapport.

Au cours du trimestre qui s'est achevé le 30 juin, Newmont a fait état d'un coût de production tout compris (all-in-sustaining cost), une mesure industrielle reflétant les dépenses totales, de 1 593 dollars par once d'or, soit une hausse de 2 % par rapport à l'année précédente.

L'année dernière, le mineur a annoncé des plans de cession d'actifs non essentiels, de réduction des effectifs et de diminution de la dette à la suite de l'acquisition de la société australienne Newcrest, qui a coûté plusieurs milliards de dollars.

Au 31 décembre 2024, Newmont comptait 22 200 employés et environ 20 400 personnes travaillaient en tant que sous-traitants.

Le rapport ajoute que Newmont a déjà commencé à informer certains membres du personnel des licenciements, et que les cadres et les directeurs de division ont organisé des réunions sur les suppressions d'emplois et d'autres plans de réduction des coûts, y compris la réduction potentielle des incitations à long terme.

Newmont n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.