Newmont : nette progression du bénéfice net ajusté

"Newmont a livré 1,5 million d'onces d'or et généré un flux de trésorerie disponible record pour un premier trimestre de 1,2 milliard de dollars, démontrant la force de notre portefeuille inégalé d'actifs de premier rang", a souligné Tom Palmer, président-directeur général de Newmont.

Le prix moyen réalisé de l'or s'est établi à 2 944 dollars l'once sur ce premier trimestre, soit une hausse de 301 dollars l'once par rapport au quatrième trimestre et contre 2 090 dollars il y a un an.

(AOF) - Au premier trimestre 2025, le bénéfice net ajusté de Newmont s'est élevé à 1,40 milliard de dollars, soit 1,25 dollar par action diluée. Il est supérieur au consensus : 0,88 dollar par action. Le bénéfice net est en amélioration par rapport au premier trimestre 2024 : 630 millions de dollars, soit 0,55 dollar par action. Les ventes sur les trois premiers de cette année s'élèvent à 5,01 milliards de dollars contre 4,02 milliards de dollars il y a un an à la même période. Sur ce trimestre, en un an, le free cash flow est passé de -74 millions de dollars à 1,206 milliard de dollars.

