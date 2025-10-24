Newmont dépasse les estimations de bénéfices trimestriels, mais met en garde contre une baisse des flux de trésorerie à venir

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécrit tout au long et ajoute des détails de la conférence téléphonique et des commentaires des analystes) par Sumit Saha

Newmont NEM.N a battu les estimations de bénéfices du troisième trimestre jeudi, les prix record de l'or ayant aidé à compenser sa production plus faible , mais a averti que le flux de trésorerie disponible du quatrième trimestre serait affecté par des dépenses plus élevées .

Le plus grand producteur d'or au monde a déclaré que le flux de trésorerie disponible pour le trimestre en cours serait "négativement impacté" par la hausse des coûts liés à la construction d'installations de traitement de l'eau à Yanacocha et par les indemnités de licenciement prévues au troisième trimestre.

Les actions de la société ont chuté de 2 % dans les échanges prolongés qui ont suivi les résultats.

"Les attentes étaient élevées. Le flux de trésorerie disponible était légèrement inférieur à celui du deuxième trimestre, dont le prix moyen de l'or était inférieur, même s'il s'agissait d'un troisième trimestre record", a déclaré Tracey Ryniec, stratège boursier chez Zacks Investment Research.

"Maintenant, Newmont prévient que le flux de trésorerie du quatrième trimestre sera plus faible, ce qui est décevant lorsque l'or dépasse les 4 000 dollars l'once. La Bourse se demande: si elle n'est pas en train de l'écraser maintenant, quand le fera-t-elle?"

Newmont a déclaré que sa production d'or en 2026 devrait se situer dans le bas de la fourchette desprévisions de 2025.

Les prix de l'or ont à plusieurs reprises établi de nouveaux records cette année, les investisseurs ayant afflué vers l'actif refuge dans le contexte des politiques commerciales du président américain Donald Trump et des tensions géopolitiques.

La société a réalisé un prix moyen de l'or de 3 539 dollars l'once au cours du trimestre clos le 30septembre, contre 2 518 dollars un an plus tôt.

La remontée des prix a permis d'amortir une baisse de 15% de la production à 1,42 million d'onces, frappée par des teneurs en minerai plus faibles et la maintenance de ses mines Penasquito et Lihir et l'achèvement de l'exploitation minière à Subika au Ghana.

Cette baisse fait suite à une restructuration après l'acquisition de la société minière australienne Newcrest, pour un montant de 17,14 milliards de dollars, Newmont se séparant de ses actifs non essentiels afin de réduire sa dette.

Les coûts de maintien ont baissé d'environ 2,8 % pour atteindre 1 566 dollars l'once, ce qui reflète des prix plus élevés et des gains d'efficacité opérationnelle.

La société prévoit des dépenses d'investissement plus élevées en 2026, car elle fait avancer les travaux sur les résidus à Cadia et envisage une expansion de Red Chris.

Le mois dernier, Newmont a nommé Natascha Viljoen comme première femme directrice générale , succédant à Tom Palmer.