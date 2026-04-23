Newmont dépasse les estimations de bénéfices du premier trimestre, mais signale une baisse de la production et une hausse des coûts au deuxième trimestre

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(Réécriture du paragraphe 1, ajout de détails dans les paragraphes 2 à 4, ajout d'actions)

Newmont NEM.N a battu les estimations de Wall Street pour le bénéfice du premier trimestre jeudi, les prix records de l'or ayant permis de compenser la baisse de la production, bien que le plus grand mineur d'or au monde ait mis en garde contre une production plus faible et des coûts élevés pour le trimestre en cours.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à ce qu'environ 23% de sa production totale attribuable soit livrée au cours du deuxième trimestre 2026, soit un peu moins que les niveaux du premier trimestre.

Les coûts unitaires devraient augmenter sensiblement par rapport au premier trimestre en raison de l'augmentation des dépenses d'investissement de maintien, de la baisse de la production d'argent et de l'augmentation des coûts applicables aux ventes de Boddington, Tanami, Lihir et Penasquito.

Les coûts pourraient également être affectés par la hausse des prix du pétrole et l'impact d'un trimestre complet d'augmentation de la redevance au Ghana, a déclaré la société.

Les prix de l'or XAU= ont atteint des niveaux record au cours du premier trimestre grâce à la demande de valeurs refuges et aux paris sur les baisses de taux, avant de diminuer après que le conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran ait déclenché une crainte d'inflation liée au pétrole brut, bien que les prix soient restés bien au-dessus des niveaux observés il y a un an.

Le prix moyen trimestriel réalisé pour l'or était de 4.900 dollars l'once, contre 2.944 dollars l'once l'année précédente.

"Soutenus par notre cadre amélioré d'allocation du capital, nous avons doublé la taille de notre programme de rachat d'actions avec une autorisation supplémentaire de 6 milliards de dollars, suite à l'exécution complète de notre programme précédent", a déclaré Natascha Viljoen, directrice générale de l'entreprise.

Les actions de la société ont augmenté de 1,8 % après la clôture.

La production trimestrielle d'or de Newmont s'est élevée à 1,30 million d'onces, contre 1,54 million d'onces l'année dernière.

Cette baisse reflète la diminution de la production à Boddington en raison des feux de brousse, des teneurs plus faibles à Tanami en raison du séquençage planifié de la mine et des fortes pluies, ainsi que des teneurs plus faibles et de la maintenance planifiée à Lihir et Cerro Negro.

Sur une base ajustée, la société a gagné 2,90 $ par action pour le trimestre clos le 31 mars, contre une estimation moyenne des analystes de 2,18 $ par action, selon les données compilées par LSEG.