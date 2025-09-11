Newmont demande le retrait volontaire de la cote de la Bourse de Toronto

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations sur les activités au Canada dans les paragraphes 5 et 6 et sur le programme de rachat d'actions dans le paragraphe 7)

Newmont NEM.N a demandé le retrait volontaire de ses actions ordinaires de la Bourse de Toronto en raison de la faiblesse des volumes échangés, a déclaré mercredi la première productrice d'or mondiale.

Cette décision, qui devrait prendre effet à la clôture des marchés le 24 septembre, devrait permettre d'améliorer l'efficacité administrative et de réduire les coûts.

Bloomberg News a rapporté en août que Newmont s'était fixé pour objectif de réduire ses coûts de 300 dollars par once, ce qui pourrait entraîner des milliers de licenciements.

L'année dernière, la société minière avait annoncé son intention de se défaire de actifs non essentiels, de réduire ses effectifs et de diminuer sa dette à la suite de l'acquisition de la société australienne Newcrest pour un montant de 17,14 milliards de dollars.

Depuis novembre 2024, la société a cédé plusieurs de ses actifs canadiens, notamment la mine Eleonore, vendue pour environ 795 millions de dollars, la mine d'or Musselwhite en Ontario, vendue pour 850 millions de dollars, et sa participation dans Porcupine Operations en Ontario, vendue pour 425 millions de dollars.

Newmont exploite toujours les mines Brucejack et Red Chris, toutes deux situées au Canada.

La société avait annoncé un programme de rachat d'actions de 3 milliards de dollars en juillet, lors de la publication de ses résultats du deuxième trimestre.

La société minière a déclaré mercredi qu'elle maintiendrait sa cotation principale à la bourse de New York et qu'elle soutiendrait ses cotations à la bourse australienne et à la bourse de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Elle n'a pas l'intention de demander l'approbation des détenteurs de titres en ce qui concerne le retrait de la cote, car les actions sont actuellement négociées sur d'autres marchés.