Newmont anticipe un impact défavorable sur son free cash flow au quatrième trimestre

(AOF) - Au troisième trimestre 2025, les revenus de Newmont s'élèvent à 5,52 milliards de dollars, contre 4,6 milliards de dollars il y a un an à la même période. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a atteint 1,8 milliard de dollars, contre 922 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Le bénéfice ajusté par action diluée ressort à 1,71 dollar pour le troisième trimestre, contre 0,81 dollar un an plus tôt. Sur cette période, en glissement annuel, l'Ebitda ajusté passe de 1,97 à 3,30 milliards de dollars.

En outre, le free cash flow a nettement progressé sur un an sur ce troisième trimestre, passant de 760 millions de dollars à 1,57 milliard de dollars. Ce montant de free cash flow est un record marquant le quatrième trimestre consécutif avec un flux de trésorerie disponible supérieur à 1 milliard de dollars, affirme le groupe mondial d'exploration et d'exploitation de mines aurifères.

"Par rapport au trimestre précédent, le flux de trésorerie disponible du quatrième trimestre devrait être affecté négativement par la hausse continue des dépenses liées à la construction des installations de traitement des eaux de Yanacocha (la plus grande mine d'or d'Amérique du Sud, située dans la province et le département de Cajamarca au Pérou), ainsi que par les indemnités de licenciement prévues qui ont été comptabilisées au troisième trimestre", explique Newmont concernant ses perspectives.

