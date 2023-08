Newgame propose un financement de 20 millions de francs à GAM

- Le groupe d’investisseurs composé de Newgame et Bruellan propose un financement relais (bridge financing) d’environ 20 millions de francs suisses à GAM Holding dans une lettre adressée au conseil d’administration datée du 17 août. « Cette facilité vise à remplacer les prêts accordés par Liontrust à GAM en cas d’échec de l’offre de rachat de Liontrust pour la société », précise un communiqué de Newgame, publié le vendredi 18 août. Le financement serait accordé par Rock Investment SAS, qui contrôle Newgame, ou sa maison mère NJJ Holding SAS, la holding de Xavier Niel, dès l’échec de l’offre. Il est assorti de conditions, notamment de l’intégration de candidats de Rock au conseil d’administration de GAM, et son montant correspond à la somme prêtée par Liontrust.Cette proposition intervient au lendemain de l’officialisation par Newgame et Bruellan, qui détiennent environ 9,6?% de GAM, d’une offre de rachat partielle visant à contrer celle de Liontrust, qui court jusqu’au 23 août. Dans le même temps, Newgame indique avoir noué une transactions d’échange d’actions avec une contrepartie financière pour augmenter sa participation dans GAM, prenant 4,75?% des actions en plus, ce qui équivaut à 7,19 millions de francs suisses d’actions.GAM juge que Newgame n’offre pas de «voie alternative crédible»Avec sa proposition de financement, le groupe d’investisseurs réfractaires à l’offre d’acquisition de Liontrust semble répondre à l’une des critiques majeures formulées par le conseil d’administration de GAM dans une lettre aux actionnaires datée du jeudi 17 août et dans laquelle il « exhorte » ces derniers à apporter leurs titres à l’offre de Liontrust.Dans la missive, le conseil d’administration de GAM juge que Newgame n’est pas « une voie alternative crédible » pour la société ou ses actionnaires. La raison la plus importante en est que « Newgame ne s’est pas engagé à fournir le soutien financier nécessaire pour assurer la continuité de l’exploitation de GAM ».Le conseil d’administration juge par ailleurs que le retrait des propositions de Newgame pour l’assemblée générale extraordinaire (qui a conduit à l’annulation de cette dernière) constitue « un usage abusif des droits des actionnaires ».La tension continue donc de monter à l’approche de la clôture de l’offre de Liontrust sur GAM. Les épisodes des prochains jours sont donc attendus avec impatience. A lire aussi: NewGAMe retire ses propositions pour l’assemblée générale de GAM

Laurence Marchal