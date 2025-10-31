Newell Brands s'effondre après des prévisions annuelles en baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 octobre - ** Les actions du fabricant de Sharpie Newell Brands NWL.O plongent d'environ 16% à 3,99 dollars avant bourse

** NWL s'attend à une baisse plus importante de son chiffre d'affaires annuel et revoit à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels en raison d'une demande plus faible, en particulier au Brésil, due aux coûts tarifaires et à la réduction des niveaux de stocks des détaillants

** Les ventes nettes de l'exercice 25 devraient diminuer de 5 % à 4,5 %, contre une baisse de 3 % à 2 % selon les prévisions antérieures

** Prévision d'un BPA normalisé pour l'exercice 25 entre 56 cents et 60 cents, contre une prévision précédente de 66 cents à 70 cents

** Les ventes du 3ème trimestre ont baissé de 7,2 % pour atteindre 1,8 milliard de dollars, manquant l' estimation moyenne des analystes de 1,88 milliard de dollars - données compilées par LSEG

** La société s'attend à des coûts tarifaires supplémentaires d'environ 180 millions de dollars par rapport à l 'année précédente

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 52,61 % depuis le début de l'année