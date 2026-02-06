Newell Brands réduit les prix de Rubbermaid et de Pack 'n Play, les consommateurs devenant plus économes

Newell prévoit un impact tarifaire de 130 millions de dollars en 2026

Prévisions de bénéfices annuels ajustés par action inférieures aux estimations

Les ventes devraient renouer avec la croissance au deuxième trimestre

(Mise à jour des actions, ajout d'un commentaire lors de la conférence téléphonique) par Juveria Tabassum et Anuja Bharat Mistry

Newell Brands NWL.O a réduit les prix, qui avaient atteint des sommets sous l'effet des droits de douane, sur des produits de puériculture tels que Pack 'n Play et sa marque Rubbermaid, a déclaré vendredi un porte-parole à Reuters, le fabricant de biens de consommation étant confronté à une faiblesse des dépenses.

Les volumes des entreprises de produits emballés ont été mis à mal, les consommateurs ayant réduit leurs dépenses dans les catégories discrétionnaires à la suite de multiples hausses de prix.

Le géant des snacks et des sodas PepsiCo PEP.O a déclaré mardi qu'il réduirait les prix de marques clés telles que Lay's et Cheetos jusqu'à 15 %, suite aux retours de consommateurs qui se disaient sous pression budgétaire.

Newell a baissé les prix de produits tels que le parc de jeu Pack 'n Play et le siège auto Turn2Me sous la marque Graco, a déclaré un porte-parole de Newell.

Les prix ont été réduits chez Graco en raison de l'abaissement des droits de douane sur la Chine de 30 % à 20 %, a déclaré le directeur général Chris Peterson à Reuters. Le fabricant de Sharpie a augmenté ses prix en trois étapes jusqu'en 2025 pour compenser l'impact des droits de douane.

L'entreprise a évalué son impact tarifaire pour cette année à 130 millions de dollars, un montant inférieur aux 174 millions de dollars prévus en 2025. Newell a réduit son approvisionnement en Chine à moins de 10 % en 2025, a ajouté le porte-parole.

Newell a prévu un bénéfice annuel inférieur aux estimations, mais ses actions ont regagné du terrain après que les dirigeants de l'entreprise ont souligné un retour potentiel à la croissance des ventes à partir du deuxième trimestre.

"Nous pensons que c'est raisonnable, bien qu'une nouvelle détérioration de la catégorie soit un risque compte tenu de la baisse du moral des consommateurs", a déclaré Nik Modi, analyste chez RBC Capital Markets.

Les prix de la marque de stockage alimentaire Rubbermaid sont également réduits jusqu'à 15 %, car Newell a investi dans la fabrication nationale pour accroître l'automatisation, a déclaré le porte-parole.

Les multiples hausses de prix dues aux droits de douane ont considérablement affecté le comportement des consommateurs et la dynamique de la vente au détail en 2025, certains grands détaillants passant de l'importation directe à l'exécution nationale, a déclaré Peterson lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

Le recul des dépenses a été le plus important chez les clients à faible revenu et de la génération Z âgés de 18 à 24 ans, et cette tendance ne devrait pas s'améliorer cette année, a-t-il ajouté.

Le portefeuille de Newell est fortement exposé aux consommateurs à revenus moyens et faibles qui sont de plus en plus réticents à dépenser aux États-Unis en raison des remboursements de prêts étudiants, des coûts élevés de l'alimentation et d'un marché de l'emploi en dents de scie.

La société vise un bénéfice ajusté par action de 54 cents à 60 cents pour 2026, contre des estimations de 60 cents, selon les données compilées par LSEG.

Au quatrième trimestre, les recettes de 1,90 milliard de dollars ont dépassé les estimations de 1,88 milliard de dollars.