New York ne peut pas appliquer la loi sur le « Superfund » climatique de 75 milliards de dollars, selon un juge américain

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(Ajoute des précisions supplémentaires sur le procès aux paragraphes 3 à 7)

par Nate Raymond et Jonathan Stempel

Une jugefédérale a statué lundi que l’État de New York ne pouvait pas appliquer une loi de 2024 visant à contraindre les entreprises du secteur des énergies fossiles à verser 75 milliards de dollars sur 25 ans dans un fonds destiné à indemniser les dommages causés par le changement climatique.

La juge en chef du tribunal fédéral de district de Syracuse, dans l’État deNew York, Brenda Sannes, s’est rangée du côté des 22 procureurs généraux républicains, ainsi que de groupes industriels, dont la Chambre de commerce des États-Unis, en estimant que la mesure de l’État était supplantée par la loi fédérale.

Le bureau de la gouverneure démocrate de New York, Kathy Hochul, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Mme Sannes, nommée par le président démocrate Barack Obama, a déclaré que la loi sur la qualité de l’air (Clean Air Act), qui confère à l’Agence fédérale de protection de l’environnement (EPA) le pouvoir de réglementer les émissions de dioxyde de carbone, n’autorisait pas les États à adopter des dispositifs de compensation des émissions tels que celui de New York.

Elle a ajouté que l’application de la loi new-yorkaise sur le Superfund pour le changement climatique risquait de rompre l’équilibre entre la lutte contre le réchauffement climatique – “un projet qui nécessite impérativement des normes nationales et une participation mondiale” – et la promotion de la croissance économique, de la production énergétique, des intérêts de politique étrangère et de la sécurité nationale.

“La loi sur le climat entre en conflit avec la nécessité impérieuse d’une règle de décision uniforme sur les questions influençant la politique énergétique et environnementale nationale, ainsi qu’avec les intérêts fondamentaux du fédéralisme”, a-t-elle écrit.

Le procureur général de Virginie-Occidentale, JB McCuskey, un républicain qui a mené l’opposition des États, a salué cette décision dans un communiqué, qualifiant la loi de l’État de “coup de poing financier des élites new-yorkaises”.