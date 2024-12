New York Life Investments et Candriam entrent au capital d'Andera

(AOF) - New York Life Investments et sa filiale européenne Candriam ont annoncé un partenariat stratégique avec Andera Partners dans le cadre duquel le premier acquerra, par l'intermédiaire de son réseau d'affiliés, une participation minoritaire de 40% dans Andera. Cette dernière est une société d'investissement européenne, spécialisée dans les investissements en capital-investissement sur les segments small et mid cap, ainsi que dans la dette mezzanine, le capital-risque dans les sciences de la vie et les infrastructures de la transition énergétique.

Andera gère 4,3 milliards d'euros d'actifs pour le compte d'investisseurs institutionnels et privés.

Les termes de la transaction ne sont pas divulgués.

" Ce partenariat reflète notre engagement à enrichir nos capacités d'investissement alternatif afin de répondre à la demande croissante des investisseurs institutionnels et particuliers sur les actifs privés ", a déclaré Naïm Abou-Jaoudé, directeur général de New York Life Investment Management.

Ce partenariat stratégique élargit l'offre de New York Life Investments sur les marchés privés, qui représente aujourd'hui 65 milliards de dollars d'actifs sous gestion, et offre à ses clients un accès privilégié à des équipes d'investissement affiliées indépendantes – Apogem, société américaine de capital-investissement et de dette privée, Tristan Capital Partners, gestionnaire immobilier européen, et Kartesia, spécialiste de la dette privée européenne.

En outre, cette opération permettra à Andera d'élargir sa clientèle et de développer ses stratégies de capital-investissement en Europe et dans le monde, en s'appuyant sur le réseau de distribution, l'envergure globale et les ressources opérationnelles de Candriam et de New York Life Investments.

La transaction reste soumise à la consultation habituelle des instances représentatives du personnel concernées et aux autorisations réglementaires. Elle devrait être finalisée au cours du premier semestre 2025.