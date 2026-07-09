New York intente un procès contre 3M, DuPont et d'autres entreprises au sujet de la présence de « substances chimiques éternelles » toxiques dans des produits de consommation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reformulation du premier paragraphe; ajout d'informations issues de la plainte et d'accords antérieurs concernant d'autres États; paragraphes 3, 5, 10 à 13; ajout de la signature)

* New York affirme que les entreprises ont dissimulé les risques liés aux PFAS au grand public pendant des décennies

* Chemours, Corteva et EIDP sont également cités comme défendeurs

* Le recours vise à obtenir des fonds pour l'assainissement, des avertissements aux consommateurs, des dommages-intérêts et des amendes

par Jonathan Stempel

L'État de New York a intenté jeudi une action en justice contre 3M MMM.N , DuPont DD.N et d'autres entreprises pour avoir porté atteinte à l'environnement et à la santé publique en vendant des « substances chimiques éternelles » dont elles connaissaient la toxicité, destinées à être utilisées dans des produits de consommation. La procureure générale de l’État, Letitia James, a accusé ces entreprises d’avoir dissimulé au public pendant des décennies les risques liés aux substances chimiques connues sous le nom de PFAS, alors même qu’elles commençaient à retirer progressivement certaines de ces substances du marché.

Elle a également déclaré que les défendeurs n’avaient rien fait pour réduire de manière significative la nuisance publique à laquelle leur fabrication et leur vente de ces substances chimiques avaient contribué pendant des décennies.

Parmi les autres défendeurs figurent Chemours CC.N , Corteva

CTVA.N et EIDP, qui faisaient partie de DuPont avant leur scission.Mme James souhaite que ces entreprises financent les opérations de dépollution, informent correctement les consommateurs des risques et versent des dommages-intérêts, des indemnités et des amendes civiles.

Les défendeurs n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

« Depuis bien trop longtemps, nos communautés supportent injustement les coûts liés à la protection de la population contre ces substances chimiques toxiques éternelles et au nettoyage des sites contaminés », a déclaré Mme James dans un communiqué. « Je suis déterminée à faire en sorte que les entreprises responsables de la pollution par les PFAS soient tenues pour responsables. » La plainte a été déposée devant un tribunal d’État à Albany, la capitale de l’État de New York.

L'ACCORD ENTRE CHEMOURS ET LES AUTORITÉS AMÉRICAINES A SUSCITÉ DES CRITIQUES

Les PFAS, ou substances per- et polyfluoroalkylées, sont présentes dans des centaines de produits de consommation et commerciaux, notamment les cosmétiques, les poêles antiadhésives et les vêtements résistants aux taches. Elles sont surnommées les « substances chimiques éternelles » car elles ne se dégradent pas facilement dans le corps humain ni dans l’environnement. Les PFAS ont été associées à des effets néfastes sur la santé , notamment une augmentation du taux de cholestérol, un faible poids à la naissance, une réponse immunitaire réduite aux vaccins, ainsi que des cancers du rein et des testicules. En mai 2025, 3M a accepté de verser à l’État du New Jersey jusqu’à 450 millions de dollars sur 25 ans pour régler les plaintes selon lesquelles ses « produits chimiques éternels » auraient contaminé l’eau potable dans cet État.

Le mois dernier, Chemours a conclu un accord à l’amiable de 450 millions de dollars avec le gouvernement américain pour mettre fin aux poursuites selon lesquelles ses produits chimiques auraient pollué les cours d’eau du New Jersey, de la Caroline du Nord et de la Virginie-Occidentale.

Bien que l’accord conclu par Chemours ait été le premier conclu par le gouvernement fédéral pour régler des plaintes pour pollution à l’encontre d’un fabricant de PFAS, certaines associations environnementales l’ont jugé insuffisant. Le gouverneur de Caroline du Nord, Josh Stein, et le procureur général Jeff Jackson, tous deux démocrates, ont qualifié l’accord conclu avec l’administration du président Donald Trump d’« accord conclu en coulisses » qui n’a « pratiquement rien » apporté aux habitants de leur État.

En mai, l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) de Trump a annoncé qu’elle allait assouplir certaines limites relatives aux PFAS dans l’eau potable, fixées en 2024 par l’administration de l’ancien président Joe Biden.