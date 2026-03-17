New Fortress sépare ses activités brésiliennes

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New Fortress Energy NFE.O a déclaré mardi qu'elle allait séparer ses activités brésiliennes en une entité indépendante dans le cadre de son opération de recapitalisation.