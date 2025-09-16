 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
New Fortress Energy progresse grâce à un accord de fourniture de GNL au gouvernement portoricain
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 23:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 septembre - ** Les actions de la société américaine de GNL New Fortress Energy NFE.O augmentent de 25 % à 2,49 $ dans les échanges prolongés

** La société a conclu un accord d'approvisionnement en gaz à long terme avec le gouvernement portoricain pour une durée de 7 ans

** NFE prévoit de fournir du GNL à partir de son installation de 1,4 million de tonnes par an située au large du Mexique

** La société prévoit de fournir 75 billions d'unités thermiques britanniques (TBtu) de gaz naturel par an dans le cadre de l'accord, avec des volumes minimums annuels de 40 TBtu à prendre ou à payer, augmentant à 50 TBtu si certaines conditions sont remplies

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont baissé de 86,7 % depuis le début de l'année

