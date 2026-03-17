New Fortress Energy progresse grâce à son plan de scission de l'entreprise et de réduction de sa dette

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 mars - ** Les actions de la société américaine de GNL New Fortress Energy NFE.O ont bondi de 32,6 % à 1,43 $ ** NFE déclare qu'elle va séparer ses activités brésiliennes en une société autonome dans le cadre d'un accord de restructuration plus large avec les créanciers visant à réduire considérablement sa dette

** NFE se scindera en deux entités: une société privée centrée sur le Brésil et détenue par les créanciers, et une "nouvelle NFE" cotée en bourse qui détiendra le reste de ses actifs mondiaux

** La scission devrait être achevée d'ici à la mi-2026

** Elle déclare avoir signé un accord de soutien à la restructuration avec les créanciers dans le cadre d'un plan de restructuration consensuel au Royaume-Uni, qu'elle devrait lancer en avril

** La restructuration devrait réduire la dette de New NFE à environ 527,5 millions de dollars, contre environ 5,7 milliards de dollars

** En incluant les mouvements de la séance, NFE est en hausse de 25,45 % depuis le début de l'année