New Fortress Energy progresse grâce à l'approbation d'un accord d'approvisionnement avec le gouvernement de Porto Rico

4 décembre - ** Les actions de la société américaine de GNL New Fortress Energy NFE.O augmentent de 20 % à 1,67 $ après la clôture des marchés

** NFE reçoit l'approbation finale du Conseil de surveillance et de gestion financière pour son contrat d'approvisionnement en gaz de sept ans avec le gouvernement portoricain

** Le contrat garantit la livraison d'environ 75 billions d'unités thermiques britanniques de gaz naturel

** L'action a baissé de 90,7 % depuis le début de l'année