New Fortress Energy fait l'objet d'un avertissement du Nasdaq concernant le cours de son action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions issues du paragraphe 2)

New Fortress Energy NFE.O a déclaré jeudi avoir reçu un avis de la bourse Nasdaq indiquant que le développeur de gaz naturel liquéfié ne respectait plus l'exigence de cours minimal requise pour le maintien de sa cotation.

La société est confrontée à une grave crise de liquidités, car l'accumulation de dettes et le non-paiement des intérêts ont éclipsé les progrès réalisés sur ses nouveaux projets et l'ont conduite à reporter à plusieurs reprises la publication de ses rapports trimestriels.

L'action de la société a clôturé à 73 cents jeudi. Elle se négocie en dessous du seuil minimum de 1 dollar par action depuis le 19 mars.

New Fortress a déclaré que cette notification n'avait pas d'effet immédiat sur sa cotation, ajoutant qu'elle disposait de 180 jours pour se remettre en conformité avec cette exigence.

La société a ajouté qu'elle évaluerait toutes les options disponibles pour se remettre en conformité, y compris un regroupement d'actions en circulation.

Pour se mettre en conformité, le cours de clôture de l'action de la société doit être d'au moins 1,00 $ par action pendant au moins 10 jours de bourse consécutifs avant le 28 octobre 2026.

Si New Fortress ne parvient pas à satisfaire à cette exigence, elle sera radiée de la cote.

Plus tôt cette année, New Fortress a annoncé qu'elle allait scinder ses activités brésiliennes en une société indépendante dans le cadre d'un accord de restructuration plus large avec ses créanciers visant à réduire sa dette.