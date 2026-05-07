 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

New Fortress Energy fait l'objet d'un avertissement du Nasdaq concernant le cours de son action
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 23:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions issues du paragraphe 2)

New Fortress Energy NFE.O a déclaré jeudi avoir reçu un avis de la bourse Nasdaq indiquant que le développeur de gaz naturel liquéfié ne respectait plus l'exigence de cours minimal requise pour le maintien de sa cotation.

La société est confrontée à une grave crise de liquidités, car l'accumulation de dettes et le non-paiement des intérêts ont éclipsé les progrès réalisés sur ses nouveaux projets et l'ont conduite à reporter à plusieurs reprises la publication de ses rapports trimestriels.

L'action de la société a clôturé à 73 cents jeudi. Elle se négocie en dessous du seuil minimum de 1 dollar par action depuis le 19 mars.

New Fortress a déclaré que cette notification n'avait pas d'effet immédiat sur sa cotation, ajoutant qu'elle disposait de 180 jours pour se remettre en conformité avec cette exigence.

La société a ajouté qu'elle évaluerait toutes les options disponibles pour se remettre en conformité, y compris un regroupement d'actions en circulation.

Pour se mettre en conformité, le cours de clôture de l'action de la société doit être d'au moins 1,00 $ par action pendant au moins 10 jours de bourse consécutifs avant le 28 octobre 2026.

Si New Fortress ne parvient pas à satisfaire à cette exigence, elle sera radiée de la cote.

Plus tôt cette année, New Fortress a annoncé qu'elle allait scinder ses activités brésiliennes en une société indépendante dans le cadre d'un accord de restructuration plus large avec ses créanciers visant à réduire sa dette.

Valeurs associées

NEW FRTRS ENER RG-A
0,7301 USD NASDAQ -1,24%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank