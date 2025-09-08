New Fortress Energy chute à la suite d'une perte plus importante au deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 septembre - ** Les actions de la société américaine de GNL New Fortress Energy NFE.O chutent de 15,5 % à 2,07 $ avant l'ouverture du marché ** La société a annoncé vendredi en fin de journée une perte plus importante au deuxième trimestre, la baisse des contributions due aux ventes d'actifs ayant pesé sur ses performances

** NFE affiche une perte nette de 556,8 millions de dollars, soit 2,02 dollars par action, contre une perte de 86,9 millions de dollars, soit 44 cents par action, un an plus tôt

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre chute à 301,7 millions de dollars, contre 428 millions de dollars un an plus tôt

** La société a entamé un processus d'évaluation de ses alternatives stratégiques afin d'améliorer sa structure de capital

** Elle envisagera toutes les options, y compris la vente d'actifs, la levée de capitaux, les modifications de la dette et le refinancement pour fournir des liquidités supplémentaires et un allègement de l'accélération en vertu des accords d'emprunt

** À la dernière clôture, les actions de NFE ont baissé de 83,8 % depuis le début de l'année