New Fortress Energy annonce une perte plus importante au deuxième trimestre

La société américaine de GNL New Fortress Energy NFE.O a affiché une perte plus importante au deuxième trimestre vendredi, la baisse des contributions due aux ventes d'actifs ayant pesé sur ses performances. La société basée à New York a déclaré une perte nette de 556,8 millions de dollars, soit une perte de 2,02 dollars par action, au cours des trois mois se terminant le 30 juin, contre une perte de 86,9 millions de dollars, soit 44 cents par action, un an plus tôt.