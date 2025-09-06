 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
New Fortress Energy annonce une perte plus importante au deuxième trimestre
information fournie par Reuters 06/09/2025 à 01:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société américaine de GNL New Fortress Energy NFE.O a affiché une perte plus importante au deuxième trimestre vendredi, la baisse des contributions due aux ventes d'actifs ayant pesé sur ses performances. La société basée à New York a déclaré une perte nette de 556,8 millions de dollars, soit une perte de 2,02 dollars par action, au cours des trois mois se terminant le 30 juin, contre une perte de 86,9 millions de dollars, soit 44 cents par action, un an plus tôt.

Valeurs associées

Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
NEW FRTRS ENER RG-A
2,4500 USD NASDAQ +4,26%
Pétrole Brent
65,60 USD Ice Europ -1,91%
Pétrole WTI
61,92 USD Ice Europ -2,18%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

