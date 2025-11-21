 Aller au contenu principal
New Fortress Energy accuse une perte trimestrielle
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 13:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 novembre - ** Les actions de la société américaine de GNL New Fortress Energy NFE.O ont baissé d'environ 20 % à 1,1 $ avant le marché

** La société affiche une perte nette de 293,4 millions de dollars au troisième trimestre, contre un bénéfice de 11,3 millions de dollars un an plus tôt

** Les dépenses d'intérêt du troisième trimestre ont triplé pour atteindre 210,6 millions de dollars, contre 71,1 millions de dollars l'année précédente

** NFE déclare dans son dossier que ses comptes ont été préparés sur la base de la continuité de l'exploitation , mais la direction a averti qu'il y avait un "doute substantiel" sur la capacité de l'entreprise à poursuivre ses activités sans un nouveau financement ou une restructuration plus large

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont baissé de 90,3 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

NEW FRTRS ENER RG-A
1,4600 USD NASDAQ +25,86%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

