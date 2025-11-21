New Fortress affiche une perte trimestrielle, les coûts d'intérêt élevés aggravant les problèmes d'endettement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

New Fortress Energy NFE.O a affiché une perte au troisième trimestre vendredi, pénalisée par la montée en flèche des frais d'intérêt, la société américaine de GNL étant aux prises avec une lourde dette, un flux de trésorerie négatif et des retards dans les projets.

Les actions de la société new-yorkaise ont baissé de plus de 7 % avant la mise sur le marché à la suite de ces résultats.

New Fortress a été confrontée à une grave pénurie de liquidités, l'endettement croissant et les paiements d'intérêts non effectués ayant éclipséles progrès réalisés dans le cadre de ses nouveaux projets.

La société, qui a reporté à plusieurs reprises ses déclarations trimestrielles cette année, a obtenu un délai supplémentaire en octobre pour publier ses résultats du troisième trimestre, car elle a négocié une restructuration de sa dette avant un prochain paiement d'intérêts.

Ses difficultés financières s'expliquent en grande partie par son incapacité à conclure des accords d'approvisionnement en GNL à long terme pour ses actifs énergétiques en Amérique latine, une tâche compliquée par sa notation de crédit de qualité inférieure, qui la rend dépendante du gaz au comptant, dont le prix est plus élevé.

La société a déclaré qu'elle avait modifié ses accords de crédit pour gagner du temps dans le cadre d'une pénurie de liquidités, en prolongeant l'échéance d'une ligne de crédit clé jusqu'en mars 2026.

Elle a également suspendu certaines exigences en matière d'endettement et de liquidités et a renforcé les règles relatives aux dividendes et aux paiements de la dette, y compris un versement d'intérêts manqué le 17novembre.

New Fortress a déclaré mardi qu'elle avait signé un accord d'abstention, lui donnant jusqu'au 15 décembre pour effectuer le paiement en retard.

La société a déclaré dans son dossier que ses comptes avaient été préparés sur la base de la continuité de l'exploitation, mais la direction a averti qu'il existait un "doute substantiel" quant à la capacité de la société à poursuivre ses activités sans un nouveau financement ou une restructuration plus large.

Les charges d'intérêt trimestrielles ont triplé pour atteindre 210,6 millions de dollars, contre 71,1 millions de dollars un an plus tôt.

La société a déclaré une perte nette de 293,4 millions de dollars, soit 1,07 dollar par action, pour le trimestre clos le 30 septembre, contre un bénéfice de 11,3 millions de dollars, soit 3 cents, un an plus tôt.