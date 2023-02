New Business - Forvia

Le Groupe FORVIA, 7e équipementier automobile mondial, choisit Sequoia pour sa marque-employeur

Sequoia, l’agence Corporate & Content de Makheia, (NetMedia Group), a été sélectionnée, à l’issue d’une compétition, pour concevoir et déployer la marque-employeur du groupe FORVIA, 7e équipementier automobile mondial, né du rapprochement de Faurecia et Hella.



La campagne sera déployée au niveau international tout au long de l’année 2023 via un dispositif piloté par l’agence : création de l’identité globale et du discours marque-employeur et déclinaison sur une collection de vidéos, un kit réseaux sociaux et outils de PLV.



Elle permettra à FORVIA d’accroître sa notoriété et son attractivité, et de promouvoir ses recrutements en soutien au développement de ses activités.



A PROPOS DU GROUPE FORVIA

FORVIA est le 7eme équipementier automobile mondial. Rassemblant les expertises de Faurecia et HELLA dans les domaines de l’électronique, de la mobilité propre, de l’éclairage, des intérieurs de siège et des solutions de cycle de vie, le groupe emploie plus de 150 000 collaborateurs, dont plus de 35 000 ingénieurs, à travers plus de 40 pays. Construit autour de 6 Business Group, Le Groupe fournit des solutions technologiques au service de la mobilité du future, plus intelligente et plus durable. Pour en savoir plus : www.forvia.com