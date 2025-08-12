NeuroOne Medical Technologies Corp devrait afficher une perte de 5 cents par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* NeuroOne Medical Technologies Corp NMTC.OQ NMTC.O devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel lorsqu'elle publiera ses résultats le 14 août pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à Eden Prairie Minnesota devrait faire état d'une hausse de 120,4% de ses revenus à 1,82 million de dollars contre 825,78 milliers de dollars il y a un an, selon l'estimation d'un analyste, sur la base des données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour NeuroOne Medical Technologies Corp est une perte de 5 cents par action.

* L'unique note d'analyste disponible sur les actions est "strong buy".

* La recommandation moyenne du consensus pour le groupe de pairs des équipements médicaux avancés et de la technologie est également "Strong Buy"

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour NeuroOne Medical Technologies Corp est de 1,45 $, soit environ 49,1 % au-dessus de son dernier cours de clôture de 0,74 $

12 août