Neurones: résultat net en hausse de 16,3% au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 06/09/2023 à 18:10

(CercleFinance.com) - Neurones publie un chiffre d'affaires de 368,7 millions d'euros au titre du 1er semestre 2023, en hausse de 12,5% par rapport à la même période un an plus tôt.



Le résultat opérationnel ressort à 39,5 ME (contre 37 ME un an plus tôt), et le résultat net après impôt s'établit à 30 ME, en hausse de 16,3%.



Dans ce contexte, Neurones confirme ses prévisions pour l'ensemble de l'année et cible un chiffre d'affaires supérieur à 730 ME, ainsi qu'un résultat opérationnel de l'ordre de 10%.