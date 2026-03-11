 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Neurones limite le recul de ses marges en 2025
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 18:27

Le groupe de conseil numérique a bouclé son exercice 2025 sur une marge opérationnelle de 8,8%, conformément aux indications qui avaient été données il y a un mois lors de l'annonce du chiffre d'affaires annuel.

Neurones a limité le recul de sa rentabilité en 2025, au terme d'un exercice compliqué pour le secteur. L'entreprise, dont la croissance organique a atteint 5,1%, a dégagé un résultat opérationnel de 75,6 MEUR (marge de 8,8%) et un bénéfice net de 61,9 MEUR (marge de 7,2%). La trésorerie nette a progressé pour atteindre 366,6 MEUR grâce à une génération de cash-flow libre de 62,2 MEUR.

Les prévisions 2026 seront communiquées le 6 mai, en marge des revenus du 1er trimestre, mais le management a d'ores et déjà indiqué que les tendances de fond sont porteuses grâce notamment à l'IA, au cloud et à la cybersécurité. Un dividende en hausse de 7,7% à 1,40 EUR sera proposé lors de l'assemblée générale du 4 juin.

Valeurs associées

NEURONES
35,150 EUR Euronext Paris +0,43%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank