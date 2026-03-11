Neurones limite le recul de ses marges en 2025
Neurones a limité le recul de sa rentabilité en 2025, au terme d'un exercice compliqué pour le secteur. L'entreprise, dont la croissance organique a atteint 5,1%, a dégagé un résultat opérationnel de 75,6 MEUR (marge de 8,8%) et un bénéfice net de 61,9 MEUR (marge de 7,2%). La trésorerie nette a progressé pour atteindre 366,6 MEUR grâce à une génération de cash-flow libre de 62,2 MEUR.
Les prévisions 2026 seront communiquées le 6 mai, en marge des revenus du 1er trimestre, mais le management a d'ores et déjà indiqué que les tendances de fond sont porteuses grâce notamment à l'IA, au cloud et à la cybersécurité. Un dividende en hausse de 7,7% à 1,40 EUR sera proposé lors de l'assemblée générale du 4 juin.
