Neurones: hausse de 12,9% du CA au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 02/08/2023 à 17:57

(CercleFinance.com) - Neurones publie un chiffre d'affaires de 368,7 ME au titre du 1er semestre, en hausse organique de 12,9% par rapport à la même période un an plus tôt.



'Les évolutions les plus notables concernent les projets Digitaux, le Conseil, l'Expérience Utilisateur, le Business Process Management et la Cybersécurité', indique la société qui précise que le résultat opérationnel du semestre s'établit à 10,7% du chiffre d'affaires.



Dans ce contexte, Neurones confirme ses prévisions pour l'ensemble de l'année, à savoir un chiffre d'affaires supérieur à 730 ME et un résultat opérationnel de l'ordre de 10%.