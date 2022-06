NEURONES : descriptif du programme de rachat d'actions

L’Assemblée Générale des actionnaires du 2 juin 2022 a renouvelé l’autorisation consentie au Conseil d’Administration, pour une durée de 18 mois, de procéder à l’achat des propres actions de la Société.



Etabli en application de l’article 241-2 et suivants du règlement général de l’AMF, le présent descriptif précise les modalités et les objectifs du programme de rachat par NEURONES (ci-après la « Société ») de ses propres actions dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée Générale du 2 juin 2022.



1. Répartition par objectif des titres de capital détenus



Le nombre d’actions auto-détenues par la Société au 30 mai 2022 est de 4 162, représentant moins de 0,02 % du capital composé de 24 228 216 actions. Elles ont été acquises dans le cadre de l’autorisation donnée par l’Assemblée Générale du 3 juin 2021, privée d’effet à compter du 3 juin 2022 du fait de son renouvellement par l’Assemblée Générale du 2 juin 2022.



Ces actions ont été acquises avec pour seule finalité l’animation du marché des titres de la Société et sont ainsi toutes inscrites au bilan du contrat de liquidité conclu avec le CIC le 1er août 2019.



2. Descriptif du programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale



- Autorisation du programme : dix-septième résolution de l’Assemblée Générale du 2 juin 2022,



- Titres concernés : actions ordinaires NEURONES (code ISIN : FR0004050250),



(...)