NEURONES : Croissance organique de 2,6% en 2020

(non audités, en millions d'euros) / 2019 / 2020 / Croissance / dont organique

Chiffre d'affaires / 510,1 / 524,5 / + 2,8% / + 2,6%



Réalisations



Au cours du 4e trimestre, la croissance du chiffre d'affaires s'est élevée à + 5,3%, dont + 4,6% à périmètre constant, dans le prolongement de la progression observée au 3e trimestre (+ 5,5%).



Le cloud et le digital tirent la croissance, en particulier la cybersécurité (+ 55%) et les projets data, mobilité et digital workplace (+ 19%).



A 51,9 M€ *, le résultat opérationnel s'est établi à 9,9% du chiffre d'affaires (à comparer à 9,6% hors plus-value de cession en 2019).



La génération de cash a été très satisfaisante avec une trésorerie nette ** de 265,9 M€ * à la clôture (soit + 47,6 M€ par rapport à la fin de l'exercice précédent), notamment grâce à une nouvelle réduction (de 7 jours) du délai de règlement clients.



Les effectifs du groupe ont continué de progresser (5 589 collaborateurs en fin d'année pour 5 372 à la fin de l'exercice précédent).



Les résultats annuels définitifs complets seront publiés le mercredi 3 mars 2021 après Bourse.



Perspectives



Les prévisions 2021 seront annoncées, comme à l'accoutumée, en même temps que la publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre.



* en cours d'audit. ** hors dettes de loyers IFRS16.