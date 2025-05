Neurones: croissance de 4% du CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 08/05/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Neurones fait part d'un résultat opérationnel de 8,2% pour un chiffre d'affaires de 214,1 millions d'euros au titre du premier trimestre 2025, en croissance de 4,5% (+3,9% en organique) 'soutenue par le cloud, le digital et la data'.



La fiscalité en hausse (passage de 20 à 30% du forfait social sur les actions gratuites) a représenté une charge d'un million d'euros, comptabilisée intégralement sur ce début d'année (soit 0,5% du chiffre d'affaires du premier trimestre).



Pour l'ensemble de l'année 2025, 'compte tenu d'une visibilité limitée', Neurones prévoit de réaliser un résultat opérationnel compris entre 8,5 et 9% pour un chiffre d'affaires dans une fourchette de 840 à 850 millions d'euros.





