Neurones: croissance de 15% du CA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Neurones affiche au titre du premier trimestre 2023 un résultat opérationnel stable à 11,4% pour un chiffre d'affaires de 187,1 millions d'euros, en croissance entièrement organique de 15,1% par rapport aux trois premiers mois de 2022.



Dans un marché toujours très porteur (conseil en management, cloud, digital, cybersécurité...), la croissance du groupe de conseil en management et services numériques se montre ainsi supérieure à celle de l'an dernier à la même période (+12,2%).



Pour l'ensemble de l'année, en tenant compte du contexte macroéconomique mondial, Neurones prévoit de réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 730 millions d'euros, et un résultat opérationnel de l'ordre de 10%.





